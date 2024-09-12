Романцев высказался после Матча звёзд «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о Матче звезд, который прошел на стадионе «Лукойл Арена» в среду, 12 сентября. Команда Романцева одержала победу над командой Станковича со счетом 3:2.

«Когда красно‑белые собираются, они плохо играть не умеют. Мне понравились и футбол, и атмосфера. всем всё понравилось», - поделился мнением легендарный специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» набрал 14 баллов после семи сыгранных туров. Подопечные Деяна Станковича располагаются на четвертом месте в турнирной таблице.