Мор назвал главного претендента на вылет из РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о том, какой из клубов Премьер-лиги является главным претендентом на вылет в первый дивизион.

«Тяжелее всех придётся «Факелу». У них состав самый слабый, тренерская чехарда, которая плодов не приносит. Очки даются всё сложнее команде из Воронежа. Они явные «фавориты», чтобы покинуть РПЛ», - поделился мнением Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

После семи туров Российской премьер-лиги воронежская команда набрала четыре балла и замыкает турнирную таблицу. В ближайшем поединке чемпионата страны «Факел» на домашнем стадионе примет «Пари НН».