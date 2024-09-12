Корнаухов отреагировал на переход Уткина в «Ахмат»

Бывший футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением об аренде полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в грозненский «Ахмат». Соглашение рассчитано до конца сезона.
«На самом деле немного неожиданный трансфер. В последних играх он был в составе, играл много - и вот такой переход. Значит, «Ростов» не совсем доволен был», - высказался Корнаухов в эфире «Матч ТВ».
О трансфере 24-летнего футболиста в «Ахмат» было объявлено 11 сентября. В нынешнем сезоне Уткин поучаствовал в семи поединках «Ростова», в которых отметился двумя голевыми передачами.
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