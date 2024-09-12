Пименов назвал команду, которая победит в матче ЦСКА - «Зенит»

Экс-нападающий сборной России Руслан Пименов поделился ожиданиям от центрального поединка восьмого тура Премьер-лиги между столичным ЦСКА и петербургским «Зенитом».

«Мне кажется, что чуть‑чуть ЦСКА не хватит. «Зенит» выиграет в один мяч», - поделился мнением Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что поединок между ЦСКА и «Зенитом» состоится в субботу, 14 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В преддверии этого матча «армейцы» с 13 очками занимают пятое место в турнирной таблице, а «сине-бело-голубые» (17) располагаются на первой строчке в РПЛ.