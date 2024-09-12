Из ЦСКА уходит иностранный нападающий

Форвард московского ЦСКА Виктор Давила близок к уходу из клуба и переезду в мексиканскую «Америку», об этом информирует 365scores в соцсети.

Чилийский нападающий готов пойти на существенное снижение заработной платы ради этого трансфера. Клубы уже согласовали детали трансфера игрока. В ближайшее время Давила прилетит в Мексику для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с клубом.

Напомним, что Виктор перешел в ЦСКА летом прошлого года. 26-летний футболист подписал с «армейцами» трехлетнее трудовое соглашение. В нынешнем сезоне Давила сыграл шесть поединков и сделал два голевых паса.