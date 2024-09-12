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Павлюченко высказался о Матче звёзд «Спартака»

12 Сентября 2024 • 07:47 Комментировать

В Москве состоялся Матч звезд московского «Спартака». Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена». В прошедшей игре команда Романцева одолела команду Станковича со счетом 3:2. Об этой встрече впечатлениями поделился нападающий Роман Павлюченко.

«Грусть есть, что карьера закончена. Но все через это проходят. Хорошо, что нас, ветеранов, возвращают. Когда мы играли, было интересно. Когда вышли основные игроки, они без ворот начали играть. Мы играли лучше», - поделился мыслями Павлюченко в эфире телеканал «Матч ТВ».

Добавим, что Роман в бытность футболистом защищал цвета «Спартака» с 2003 по 2008 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Павлюченко
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