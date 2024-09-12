Генич оценил Матч звёзд Спартака»

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о вчерашнем Матче звезд московского «Спартака».
«Лучшее из матча легенд, конечно, исполнение МакSим, история Легкова, мяч, сброшенный Симоняном, и, разумеется, забитая фанатка. Последнее - вау! С ними вообще другой антураж», - оставил сообщение Генич в своих социальных сетях.
Напомним, что встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Команда Романцева одержала победу над командой Станковича со счетом 3:2.
В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» набрал 14 очков после семи туров. Московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
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