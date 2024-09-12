Генич оценил Матч звёзд Спартака»

«Лучшее из матча легенд, конечно, исполнение МакSим, история Легкова, мяч, сброшенный Симоняном, и, разумеется, забитая фанатка. Последнее - вау! С ними вообще другой антураж», - оставил сообщение Генич в своих социальных сетях.