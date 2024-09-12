ЦСКА заявил нового игрока

Голкипер Илья Помазун включен в заявку московского ЦСКА на остаток нынешнего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Напомним, что в прошлом сезоне 28-летний вратарь выступал на правах аренды за екатеринбургский «Урал». В минувшей игровой кампании Помазун провел 34 встречи во всех турнирах, пропустил 50 голов и сыграл восемь «сухих» матчей.

Трудовое соглашение Ильи с «армейцами» рассчитано до середины 2028 года.

После семи туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 13 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Столичный клуб отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка.