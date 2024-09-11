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​Игнатьев: «Станкович знает толк в кнуте и прянике»

11 Сентября 2024 • 23:17 Комментировать

Бывший тренер российской сборной Борис Игнатьев положительно высказался о наставнике московского «Спартака» - сербском специалисте Деяне  Станковиче. Тот возглавил клуб после двух не самых простых лет под началом испанского наставника Деяна Станковича. Игнатьев поделился своими наблюдениями по работе серба:

- Станкович — хороший педагог. Как бывший футболист, он понимает потребности игроков: когда надо погладить по голове, пока он чаще это и делает; и когда надо оценить работу при помощи кнута, - цитирует слова Игнатьева Betonmobile.ru.

В восьмом туре российского чемпионата «Спартак» сыграет в Махачкале с местным «Динамо».


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Евро-Футбол.Ру,
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