​Игнатьев: «Станкович знает толк в кнуте и прянике»

Бывший тренер российской сборной Борис Игнатьев положительно высказался о наставнике московского «Спартака» - сербском специалисте Деяне Станковиче. Тот возглавил клуб после двух не самых простых лет под началом испанского наставника Деяна Станковича. Игнатьев поделился своими наблюдениями по работе серба:

- Станкович — хороший педагог. Как бывший футболист, он понимает потребности игроков: когда надо погладить по голове, пока он чаще это и делает; и когда надо оценить работу при помощи кнута, - цитирует слова Игнатьева Betonmobile.ru.

В восьмом туре российского чемпионата «Спартак» сыграет в Махачкале с местным «Динамо».