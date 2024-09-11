​Балахнин: «Сборная Бразилии выйдет в финальную часть чемпионата мира»

Сборная Бразилии расстраивает своих поклонников бледными выступлениями в квалификационном турнире к чемпионату мира 2026 года, но бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин верит в то, что в итоге главный мировой футбольный форум пройдёт с участием пятикратных чемпионов мира.

- Я думаю, дело не в проблеме поколения. Всё равно в сборной Бразилии есть достаточно классных футболистов, чтобы как минимум выходить в финальную часть чемпионата мира. Может есть немного бразильской самоуверенности, которая и подводит, - цитирует слова Балахнина Vprognoze.ru.

Напомним, что сейчас бразильская сборная занимает лишь пятое место в турнирной таблице южноамериканского отборочного турнира.