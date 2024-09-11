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Великие хоккеист, лыжник и бразилец: эти три игрока сделали матч «Спартаков» Романцева и Станковича более ярким

11 Сентября 2024 • 22:47 Комментировать
Спартак Романцева
3:2
Спартак Станковича

Оценки футболистам Деяна Станковича и Олега Романцева

Матч-праздник устроили «Спартак» Олега Романцева и «Спартак» Деяна Станковича. Или как из именовали на табло – красные и белые. Участвовали и действующие игроки «Спартака» вроде Зобнина, Барко, Медины. И бывшие футболисты красно-белых – вроде Эменике, Комбарова, Митрески, Павлюченко, и медийные персоны – вроде Тереховой, Косицына, Борзаковского.

Но в этой россыпи звёзд были свои герои. Кто же сделал матч двух «Спартаков» более ярким? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича и Олег Романцева.

Максимальноеколичество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Спартак Романцева3:2Спартак Станковича
(1:0) Веллитон Соарес5'  
(2:0) Веллитон Соарес10'  
  18'Ковальчук Илья II (2:1)
(3:1) Аленичев Дмитрий34'  
  42'Самедов Александр (3:2)
Филимонов АлександрКомбаров ДмитрийМитрески ИгорБаженов НикитаАленичев ДмитрийАри ФеррейраВеллитон СоаресЛегков АлександрЮран СергейПавлюченко РоманБорзаковский Юрий
Запасные: Зорин ДаниилАнаньев ЕгорКобылин НиколайУмяров НаильАбрамов Иван IIРыков ГеоргийИгнатов Михаил АлександровичМангаш РикардуМаксименко АлександрФилипович ТиянаХлусевич ДаниилФёдорова МаринаБабич СрджанЗиньковский АнтонЗобнин РоманКурошев ДмитрийБыковский Артём
Плетикоса СтипеМягкова АлинаБоккетти СальватореСамедов АлександрТитов ЕгорТерехова ЕленаЗулькарнаев ЛевЯковлев ПавелЭменике ЭммануэльКовальчук Илья IIКосицын Роман
Запасные: Добродицкий АлександрГапеев ВадимПруцев ДанилРебров АртёмСысоев ЕгорПыхчеев МихаилМедина ХесусДовбня АлександрБарко ЭсекьельМаркиньос АнтониоЛитвинов РусланДенисов Даниил
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ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК – 7,5. Первые две персоны к футболу имеют косвенное отношение, но физическая форма обоих поразила. Ковальчук ещё в сезоне прошлом играл за «Спартак» хоккейный, и в выставочном матче он спокойно покрывал свой объём работы.

По-хоккейному работал корпусом, отлично двигался, мяч у него отобрать было нереально. А ещё продемонстрировал хладнокровие, реализовав пенальти.

АЛЕКСАНДР ЛЕГКОВ – 8,0. Единственный игрок нашего топа, который н отметился в протоколе, но объём работы Легкова был противоположен фамилии. Самый прессингующий игрок, покрывший почти всю черновую работу своего «Спартака».

Александр очень старался и был вознаграждён за это – именно он создал ошибку Боккетти, забрал вынос итальянца и помог открыть счёт Веллитону.

ВЕЛЛИТОН – 9,5. Ну что сказать, этот форвард и сейчас усилил бы «Спартак». На уровне с действующими топ-футболистами «красно-белых» выступил форвард, регулярно создававший опасность и карауливший моменты.

Природное голевое чутье – от этого никуда не денешься. За первые 10 минут Веллитон идеально подкараулил два отскока и оформил дубль, а затем ещё своим прострелом создал победный гол Дмитрия Аленичева. Герой матча!

Лучший игрок матча
Веллитон Илья Ковальчук Дмитрий Аленичев Александр Легков Другой, напишу в комментариях
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва

Новости по матчу

Сегодня, 11 Сентября
21:51
Дубль Веллитона, голы Ковальчука, Аленичева и Самедова: «Спартак» Романцева обыграл «Спартак» Станковича в матче-празднике
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