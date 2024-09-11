Великие хоккеист, лыжник и бразилец: эти три игрока сделали матч «Спартаков» Романцева и Станковича более ярким

Оценки футболистам Деяна Станковича и Олега Романцева

Матч-праздник устроили «Спартак» Олега Романцева и «Спартак» Деяна Станковича. Или как из именовали на табло – красные и белые. Участвовали и действующие игроки «Спартака» вроде Зобнина, Барко, Медины. И бывшие футболисты красно-белых – вроде Эменике, Комбарова, Митрески, Павлюченко, и медийные персоны – вроде Тереховой, Косицына, Борзаковского.

Но в этой россыпи звёзд были свои герои. Кто же сделал матч двух «Спартаков» более ярким? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича и Олег Романцева.

Максимальноеколичество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК – 7,5. Первые две персоны к футболу имеют косвенное отношение, но физическая форма обоих поразила. Ковальчук ещё в сезоне прошлом играл за «Спартак» хоккейный, и в выставочном матче он спокойно покрывал свой объём работы.

По-хоккейному работал корпусом, отлично двигался, мяч у него отобрать было нереально. А ещё продемонстрировал хладнокровие, реализовав пенальти.

АЛЕКСАНДР ЛЕГКОВ – 8,0. Единственный игрок нашего топа, который н отметился в протоколе, но объём работы Легкова был противоположен фамилии. Самый прессингующий игрок, покрывший почти всю черновую работу своего «Спартака».

Александр очень старался и был вознаграждён за это – именно он создал ошибку Боккетти, забрал вынос итальянца и помог открыть счёт Веллитону.

ВЕЛЛИТОН – 9,5. Ну что сказать, этот форвард и сейчас усилил бы «Спартак». На уровне с действующими топ-футболистами «красно-белых» выступил форвард, регулярно создававший опасность и карауливший моменты.

Природное голевое чутье – от этого никуда не денешься. За первые 10 минут Веллитон идеально подкараулил два отскока и оформил дубль, а затем ещё своим прострелом создал победный гол Дмитрия Аленичева. Герой матча!