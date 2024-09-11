Брейдо: «Гуарирапа проходит обследование в клинике Москвы»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о потенциальном переходе в армейский клуб Сауля Гуарирапы. Ранее сообщалось, что венесуэлец проходит медосмотр в новом клубе.

«Он в Москве проходит медобследование в одной из клиник. Мы благодарны футбольному клубу «Сочи», отпустившему Сауля на тестирования, финальный этап которых запланирован завтра днем», - пишет Брейдо в своём личном телеграм-канале.

Напомним, что Гуарирапа в России с зимы 2024 года. Ранее он забил не один гол за «Сочи» в весенней части сезона Премьер-лиги. Нападающему 21 год, является он воспитанником столичного «Каракаса».