Инсайдер Иван Карпов подробнее рассказал о возможном отъезде чилийца Виктора Давилы в «Америку». По его информации, причиной ухода из ЦСКА может быть позиция жены 26-летнего форварда.

«Как только он улетает на родину, стартуют разговоры, что из-за жены ему нужно уехать из России. Супруга Давилы боится жить в Москве из-за СВО и требует от мужа срочно поменять чемпионат», - пишет Карпов в своём телеграм-канале.

Как добавил Карпов, мексиканский клуб «Америка» предлагает всего лишь 4 млн евро за половину прав на Давилу после аренды. «Армейцы» же отказались, клуб отказывается отпускать нападающего.

«ЦСКА готов к переговорам только о продаже ста процентов прав на чилийца и не менее чем за 8 млн евро», - заключил Карпов.