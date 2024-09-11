В «Ахмате» высказались о праве выкупа Уткина

В среду Даниил Уткин вернулся в грозненский «Ахмат». Спортивный директор клуба Руслан Газзаев высказался об арендном соглашении между «Ахматом» и «Ростовом» по игроку. Рассчитано оно до конца текущего футбольного сезона.

«Опция выкупа отсутствует. Сложилось так, что наши желания с Уткиным совпали, чтобы он вернулся в команду и повторил лучший сезон в карьере. Его он как раз провел в «Ахмате». Прекрасно знаем его возможности», - говорит Газзаев для «Матч ТВ».

Напомним, что Уткин связан контрактом с «Ростовом» ещё на два года.

«Ахмат» по итогу семи туров идёт в зоне вылета из РПЛ на 15-м месте.

Даниил Уткин – игрок «Ахмата»