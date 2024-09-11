В «Америке» отреагировали на слухи про Давилу

В мексиканском клубе «Америка» отреагировали на слухи, которые связывают команду с форвардом московского ЦСКА Виктором Давилой. Ранее сообщалось, что «армейцы» отдадут чилийского легионера в «Америку» в аренду с обязательным выкупом.

«Между ЦСКА и «Америкой» никакой сделки нет», - заявил Sport24 Сантьяго Баньос, вице-президент «Америки».

Напомним, что Давила перешёл в ЦСКА год назад. В текущем сезоне нападающий провёл за армейский клуб шесть матчей во всех турнирах, в них он оформил две голевые передачи и не отличился забитыми голами.

Давила уже играл в Мексике, в ЦСКА он перебрался из «Леона».