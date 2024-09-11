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Дубль Веллитона, голы Ковальчука, Аленичева и Самедова: «Спартак» Романцева обыграл «Спартак» Станковича в матче-празднике

11 Сентября 2024 • 21:51 Комментировать
Спартак Романцева
3:2
Спартак Станковича

В праздничном матче, приуроченном к десятилетию «Лукойл Арены», сыграли московский «Спартак» и московский «Спартак». Команда Романцева против команды Станковича. «Белые» против «красных». В день 46-летия Станковича. Который, кажется, уже стал своим в «Спартаке», каким так и не стал Абаскаль. Тренер Дмитрий Парфёнов тоже отмечал день рождения, у него 50-летний юбилей.

Протокол игры  
Спартак Романцева3:2Спартак Станковича
(1:0) Веллитон Соарес5'  
(2:0) Веллитон Соарес10'  
  18'Ковальчук Илья II (2:1)
(3:1) Аленичев Дмитрий34'  
  42'Самедов Александр (3:2)
Филимонов АлександрКомбаров ДмитрийМитрески ИгорБаженов НикитаАленичев ДмитрийАри ФеррейраВеллитон СоаресЛегков АлександрЮран СергейПавлюченко РоманБорзаковский Юрий
Запасные: Зорин ДаниилАнаньев ЕгорКобылин НиколайУмяров НаильАбрамов Иван IIРыков ГеоргийИгнатов Михаил АлександровичМангаш РикардуМаксименко АлександрФилипович ТиянаХлусевич ДаниилФёдорова МаринаБабич СрджанЗиньковский АнтонЗобнин РоманКурошев ДмитрийБыковский Артём
Плетикоса СтипеМягкова АлинаБоккетти СальватореСамедов АлександрТитов ЕгорТерехова ЕленаЗулькарнаев ЛевЯковлев ПавелЭменике ЭммануэльКовальчук Илья IIКосицын Роман
Запасные: Добродицкий АлександрГапеев ВадимПруцев ДанилРебров АртёмСысоев ЕгорПыхчеев МихаилМедина ХесусДовбня АлександрБарко ЭсекьельМаркиньос АнтониоЛитвинов РусланДенисов Даниил
11 сентября.
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На матч приехали такие экс-легионеры «Спартака», как Стипе Плетикоса, Веллитон, Ари, Эменике, Игор Митрески. Естественно, и российские бывшие игроки «Спартака». Не только Роман Павлюченко, Павел Яковлев, Дмитрий Комбаров, Никита Баженов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев (двое последних – капитаны), но и Александр Филимонов, Сергей Юран.

Из женского футбола – Марина Фёдорова, Алина Мягкова. Представители других видов спорта – Юрий Борзаковский, Илья Ковальчук, Александр Легков. Стендап-комик Роман Косицын. Актёр Лев Зулькарнаев, известный по роли Зимы в культовом сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Действующие игроки «Спартака», молодёжь. Ещё два болельщика в обеих командах под номером 72. И это был оглашён не весь список.

Александр Мостовой наконец попробовал себя в роли тренера – он ассистировал Олегу Романцеву наряду с Ринатом Дасаевым. Главный судья – Алексей Николаев. Именно он попросил скинуть мяч на поле, и его по цепочке добросали нужные люди. Запустил этот процесс Никита Симонян, а завершил Александр Довбня, импровизированно поймавший мяч в прыжке.

Первую атаку провели «красные», но первый момент создали «белые». На четвёртой минуте Юран отдал пас на Веллитона, тот оказался почти один на один с вратарём и ударил по центру в Плетикосу. А уже на следующей минуте «белые» вперёд вышли. Боккетти сделал короткий пас Плетикосе, который выбил мяч в соперника, и Веллитон подобедал на отскоке, поразив правый угол (1:0).

Восьмая минута стала порой второго гола «белых». Беспрепятственно пробил снова Веллитон с правого полуфланга в дальний угол, получив передачу от Аленичева (2:0). При праздновании гола «Велик» сорвал с себя футболку – эмоции и реконструкция. Как могли отыграть один мяч «красные» в конце двенадцатой минуты? Титов примерно с линии штрафной филигранно откатил назад Самедову, пробившему выше створа.

Ещё Яковлев примерно из той же точки не попал в ворота, прежде чем «красные» заработали пенальти. Сфолили против Титова, и хоккеист Ковальчук реализовал одиннадцатиметровый в левый угол (2:1). Филимонову предстояло бы сразу же ещё раз вынимать мяч из своих ворот, если бы Эменике попал в правый угол. Спустя 30 минут игры начался перерыв, в котором Станковича поздравили с днём рождения.

На старте второго тайма «красные» упустили два шанса отличиться. Максименко выручил «белых», плюс кручёным ударом Эменике промахнулся мимо правого угла. «Белые» ответили на это голом в ворота Довбни. Веллитон прострелил справа, Дмитрий Комбаров аккуратно продлил мяч, и Аленичев пробил куда надо (3:1). Эменике на 38-й минуте мог забивать за «красных», но не переиграл с правого полуфланга Максименко.

Зато Самедов послал мяч в ворота «белых» с близкого расстояния (3:2). На замены стали выходить нынешние основные игроки обычного «Спартака». Барко забросил на Медину – тот не перекинул Максименко, счёт не сравнялся. Качество игры резко повысилось, однако «красные» так и не восстановили равенство на табло. Команда Станковича проиграла команде Романцева, но вряд ли для Станковича день рожденья стал грустным праздником.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва

Новости по матчу

Сегодня, 11 Сентября
21:51
Дубль Веллитона, голы Ковальчука, Аленичева и Самедова: «Спартак» Романцева обыграл «Спартак» Станковича в матче-празднике
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