Дубль Веллитона, голы Ковальчука, Аленичева и Самедова: «Спартак» Романцева обыграл «Спартак» Станковича в матче-празднике

В праздничном матче, приуроченном к десятилетию «Лукойл Арены», сыграли московский «Спартак» и московский «Спартак». Команда Романцева против команды Станковича. «Белые» против «красных». В день 46-летия Станковича. Который, кажется, уже стал своим в «Спартаке», каким так и не стал Абаскаль. Тренер Дмитрий Парфёнов тоже отмечал день рождения, у него 50-летний юбилей.

На матч приехали такие экс-легионеры «Спартака», как Стипе Плетикоса, Веллитон, Ари, Эменике, Игор Митрески. Естественно, и российские бывшие игроки «Спартака». Не только Роман Павлюченко, Павел Яковлев, Дмитрий Комбаров, Никита Баженов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев (двое последних – капитаны), но и Александр Филимонов, Сергей Юран.

Из женского футбола – Марина Фёдорова, Алина Мягкова. Представители других видов спорта – Юрий Борзаковский, Илья Ковальчук, Александр Легков. Стендап-комик Роман Косицын. Актёр Лев Зулькарнаев, известный по роли Зимы в культовом сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Действующие игроки «Спартака», молодёжь. Ещё два болельщика в обеих командах под номером 72. И это был оглашён не весь список.

Александр Мостовой наконец попробовал себя в роли тренера – он ассистировал Олегу Романцеву наряду с Ринатом Дасаевым. Главный судья – Алексей Николаев. Именно он попросил скинуть мяч на поле, и его по цепочке добросали нужные люди. Запустил этот процесс Никита Симонян, а завершил Александр Довбня, импровизированно поймавший мяч в прыжке.

Первую атаку провели «красные», но первый момент создали «белые». На четвёртой минуте Юран отдал пас на Веллитона, тот оказался почти один на один с вратарём и ударил по центру в Плетикосу. А уже на следующей минуте «белые» вперёд вышли. Боккетти сделал короткий пас Плетикосе, который выбил мяч в соперника, и Веллитон подобедал на отскоке, поразив правый угол (1:0).

Восьмая минута стала порой второго гола «белых». Беспрепятственно пробил снова Веллитон с правого полуфланга в дальний угол, получив передачу от Аленичева (2:0). При праздновании гола «Велик» сорвал с себя футболку – эмоции и реконструкция. Как могли отыграть один мяч «красные» в конце двенадцатой минуты? Титов примерно с линии штрафной филигранно откатил назад Самедову, пробившему выше створа.

Ещё Яковлев примерно из той же точки не попал в ворота, прежде чем «красные» заработали пенальти. Сфолили против Титова, и хоккеист Ковальчук реализовал одиннадцатиметровый в левый угол (2:1). Филимонову предстояло бы сразу же ещё раз вынимать мяч из своих ворот, если бы Эменике попал в правый угол. Спустя 30 минут игры начался перерыв, в котором Станковича поздравили с днём рождения.

На старте второго тайма «красные» упустили два шанса отличиться. Максименко выручил «белых», плюс кручёным ударом Эменике промахнулся мимо правого угла. «Белые» ответили на это голом в ворота Довбни. Веллитон прострелил справа, Дмитрий Комбаров аккуратно продлил мяч, и Аленичев пробил куда надо (3:1). Эменике на 38-й минуте мог забивать за «красных», но не переиграл с правого полуфланга Максименко.

Зато Самедов послал мяч в ворота «белых» с близкого расстояния (3:2). На замены стали выходить нынешние основные игроки обычного «Спартака». Барко забросил на Медину – тот не перекинул Максименко, счёт не сравнялся. Качество игры резко повысилось, однако «красные» так и не восстановили равенство на табло. Команда Станковича проиграла команде Романцева, но вряд ли для Станковича день рожденья стал грустным праздником.

Кирилл Иванцов