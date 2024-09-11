Эксперт: «Гуарирапа заслужил переход в ЦСКА»

Футбольный эксперт Дмитрий Карсаков оценил возможную смену клубной прописки Сауля Гуарирапы. Венесуэльский форвард очень близок к тому, чтобы покинуть «Сочи» и продолжить карьеру в московском ЦСКА под руководством Марко Николича.

«Он заслуженно переходит в ЦСКА, в «Сочи» прекрасно себя показал. «Армейцы» нуждались в усилении позиции центрфорварда. Клуб наладил игру, много забивает, но потом всё равно будет тяжело», - говорит Карсаков в диалоге с «Чемпионатом».

Ранее СМИ сообщали, что Гуарирапа отправился в Москву для того, чтобы пройти в армейском клубе медицинский осмотр.

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