Калининградская «Балтика» из Мелбет-Первой лиги может переманить к себе опытного форварда воронежского «Факела».

По информации Metaratings, речь идёт о 34-летнем нападающем «огнеопасных» Хызыре Аппаеве. В Воронеже он уже три года, за этот период провёл 120 матчей за клуб и оформил суммарно почти 30 голевых действий.

Напомним, что «Балтику» с недавних пор возглавляет Андрей Талалаев, сменивший на посту Александра Грищенко. Калининградцы сейчас после девяти туров Мелбет-Первой лиги идут на четвёртом месте турнирной таблицы с 16 баллами. В прошлом сезоне клуб выступал в Премьер-лиге.