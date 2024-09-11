Илич рассказал, чем сейчас занимается Ивич

Полгода назад из «Краснодара» был уволен главный тренер Владимир Ивич. Его соотечественник, сербский тренер РПЛ Саша Илич рассказал о том, чем сейчас занимается Владимир.

«Он дома, наслаждается отдыхом в кругу семьи. Знаю, что ему поступает много предложений, но с принятием решения не спешит он», - говорит Илич с «Чемпионатом».

Как добавил Илич, ему до сих пор непонятны причины увольнения Ивича из «Краснодара».

«Владо знали в российском футболе как прекрасного тренера. Но имеем, что имеем», - заключил Илич.

Перед началом сезона Ивича связывали с «Фенербахче», однако тренером топ-клуба из Стамбула он так и не стал.