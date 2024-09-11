​Булыкин: «Сборная Бразилии выберется из этой ситуации»

Экс-нападающий сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал не очень удачные выступления сборной Бразилии в отборочном цикле к чемпионату мира 2026 года. Он уверен, что в итоге пятикратные чемпионы мира выберутся из этой ситуации с честью.

- Сейчас все подтянулись, и мы знаем, что можно всем проиграть, если недостаточно хорошо настроишься. Думаю, бразильцы где-то заигрались и попали в такую ситуацию. Учитывая футболистов, мастерство и традиции, они всё равно выберутся из этой ситуации, - заявил Булыкин в интервью Vprognoze.ru.

В настоящий момент сборная Бразилии занимает пятое место в отборочном турнире Южной Америки.