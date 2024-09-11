Станкович: «Стараемся каждый день становиться лучше»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о прогрессе своей команды.

«Стоим ногами на земле, мечтаем о большм. Мы работаем, добавляем энтузиазма. Стараемся каждый день становиться лучше, каждый день прибавлять, так и двигаться вперёд», - высказался Станкович для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» по итогу семи туров в РПЛ отстаёт от первого места на три балла.

В эти минуты на московской «Лукойл Арене» проходит праздничный матч между «Спартаком» под руководством Олега Романцева и «Спартаком» под руководством Станковича. Текстовую трансляцию события проводит наш портал.

Романцев: «Спартак» Станковича – «Спартак», который хочется смотреть»