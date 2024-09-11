«Милан» понёс потерю, хавбек «россонери» Исмаэль Беннасер получил тяжёлую травму в расположении национальной сборной Алжира в рамках подходящего к концу международного перерыва. Он травмировал икроножную мышцу, в будущем, возможно, футболисту потребуется операция.

Повторное обследование алжирец пройдёт через неделю, пишет La Gazzetta dello Sport. Там и будет решаться возможная операция игрока. Примерные сроки восстановления – три-четыре календарных месяца.

26-летний опорный полузащитник в текущем сезоне вышел на поле за «Милан» всего один раз. Контрактом с клубом он связан ещё на три года.