Романцев: «Спартак» Станковича – «Спартак», который хочется смотреть»

Легендарный экс-тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о нынешнем «Спартаке», главным тренером которого является звезда балканского футбола Деян Станкович.

«Мне нравится. Это «Спартак», который хочется смотреть. За который хочется болеть. И Станкович производит впечатление обстоятельного человека. Наши традиции чтит, наш футбол ставит», - делится Романцев с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что прямо сейчас в московском Тушине проходит гала-матч, посвящённый десятилетию с момента открытия домашнего стадиона «Спартака». Сейчас он называется «Лукойл Арена». Текстовая трансляция мероприятия проходит у нас на портале.