Московский ЦСКА отдаст в аренду чилийского легионера Виктора Давилу. Новостью об этом делится журналист из ESPN Джон Сатклифф.

По информации источника, продолжит карьеру чилиец в «Америке», мексиканском топ-клубе. Играть в Мексике Давила будет в рамках арендного соглашения.

Давиле 26 лет, в ЦСКА он оказался прошлым летом. Нападающий заключил с «армейцами» контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне Виктор вышел на поле в шести матчах во всех турнирах, в них он отметился двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что состав ЦСКА пополнит венесуэльский форвард «Сочи» Сауль Гуарирапа.