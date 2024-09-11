Стипиди: «В голове братьев Миранчук только деньги»

Известный российский футбольный агент Павел Стипиди не особо уважает футбольные таланты братьев Миранчук, несмотря на то, что один из них поиграл в Серии А в составе таких клубов, как «Торино» и «Аталанта» - не последних в высшей лиге итальянского чемпионата. Стипиди считает, что обоих, Алексея и Антона, футбол интересует только как средство для заработка средств. А успехами они обязаны в основном грамотному менеджменту:

- Эти дети привыкли с детства так себя вести. Когда стали взрослыми, ну повезло с агентом, который поднял их до «Локомотива», они футболисты никогда не были суперменами. Средние футболисты, когда были молодые играли неплохо. Но сейчас в их голове только деньги, - цитирует слова Стипиди Vprognoze.ru.