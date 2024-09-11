Тарханов: «Гуарирапа усилит ЦСКА»

Александр Тарханов высказался о потенциальном новичке московских «армейцев» Сауле Гуарирапе. По последним новостям, венесуэльский форвард «Сочи» близок к продолжению карьеры в армейском клубе.

«Гуарирапа усилит ЦСКА, хороший форвард, такого у «армейцев» нет, ведь он хорошо играет вверху и внизу и здорово открывается. Очень качественный и молодой футболист», - говорит Тарханов для «Чемпионата», добавляя, что Сауль может сыграть и в паре с Тамерланом Мусаевым.

Напомним, что Гуарирапа в РПЛ с зимы 2024 года. В текущем сезоне в рамках девяти матчей Мелбет-Первой лиги легионер забил один гол и оформил три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Гуарирапа отправился на медосмотр в ЦСКА.