Малышев: «Трансферов на вход больше не будет, но кампания не завершена»

Гендир московского «Спартака» Олег Малышев высказался о летней трансферной кампании «красно-белых».

«Трансферная кампания еще не завершена. Планируется ли кто-то на вход? На данный момент нет», - цитирует Малышева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в подходящее к концу трансферное окно «Спартак» пополнили Эсекьель Барко, Мнити Абена, Маркиньос, Виллиан Жозе, Александр Довбня и Рикарду Мангаш. Также с нового сезона клуб возглавляет сербский тренер Деян Станкович.

По итогу семи туров Российской премьер-лиги «Спартак» идёт на четвёртом месте турнирной таблицы с 14 очками, отставая от первого места на три балла.