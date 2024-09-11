В «Спартаке» объяснили срыв перехода Кордобы

В московском «Спартаке» объяснили причину срыва перехода форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Известный нападающий мог пополнить «красно-белых» в текущее трансферное окно.

«Мы им интересовались, делали запрос. Действительно была возможность договориться с клубом, но не договорились со стороной игрока», - делится гендиректор «Спартака» Олег Малышев для «РБ Спорт».

Напомним, что у Кордобы остаётся один год контракта с его клубом, «Краснодаром». В Российской премьер-лиге колумбиец оказался уже три года назад. В текущем сезоне легионер вышел на поле в шести матчах во всех турнирах, забил один гол и оформил две голевые передачи.