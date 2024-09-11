Казанский «Рубин» усилился воспитанником мюнхенской «Баварии» Марвином Чуни. Официальная соцсеть клуба намекнула на скорый переход футболиста.

Портал Transfermarkt уточняет, что немец албанского происхождения уже подписал с казанским клубом контракт на четыре года. А заплатил за новичка «Рубин» 2 млн евро итальянскому «Фрозиноне».

Чуни 23 года, футболист является воспитанником «Баварии». Во «Фрозиноне» он оказался прошлым летом, перейдя из дубля «Баварии» за 1 млн евро.

Отметим, что на острие атаки «Рубина» играет албанец Мирлинд Даку. У Чуни в активе один матч за сборную Албании.