Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терёхин: «Дзюба уже завершил карьеру в топ-клубах РПЛ»

11 Сентября 2024 • 19:04 Комментировать

Бывший российский нападающий Олег Терёхин порассуждал о 36-летнем свободном агенте Артёме Дзюбе. Форвард до сих пор не может найти себе команду после летнего ухода из московского «Локомотива».

«Дзюба уже наигрался, у него всё спокойно. Артём уже завершил карьеру в топ-клубах, но ещё будет играть в РПЛ. Московские команды его не хотят, а в некоторые клубы он сам не пойдёт не из-за финансового плана», - делится Терёхин для «Чемпионата».

Как добавил Терёхин, если Дзюбе так и не удастся найти команду в ближайшее время, это не значит, что нападающий завершит карьеру. Ровным счётом, как и Георгий Джикия, который также свободен. В августе Дзюба отметил своё 36-летие.

Дзюба рискует остаться без команды до зимы

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Олег Терёхин
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Тренер Португалии объяснил, почему оставил Роналду на скамейке «Барселона» подписала нового нападающего Вратарь ЦСКА готов перейти в «Спартак» Соболев после дебюта в «Зените» обратился к Семаку «Барселона» объявила о потере игрока на целый год «Реал» хотел подписать Месси Сборная Грузии победила в Албании и возглавила группу лиги В Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану В «Манчестер Сити» может перейти звезда «Баварии» - ценник 130 млн евро «Он больше не Эндрик»: Родриго высказался о новичке «Реала»
Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» Известны все претенденты на «Золотой мяч» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Стала известна дата 1000-го гола Роналду Сборная Испании потеряла Ольмо
Спортивные новости
Дубль Шарова принёс «Салавату Юлаеву» победу в матче КХЛ с «Автомобилистом» Рыбин – о приглашении иностранных команд в КХЛ: «Я бы начал с тех, которые нужно возродить» Терещенко высказался о старте сезона в КХЛ Хет-трик Абрамова помог ЦСКА разгромить «Сибирь» в матче КХЛ «Лада» уверенно переиграла московское «Динамо» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Сентября
19:53 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА отдаст Давилу в мексиканский топ-клуб слухи
19:46 · Россия. Премьер-лига
Стипиди: «В голове братьев Миранчук только деньги» 1
19:41 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Гуарирапа усилит ЦСКА»
19:31 · Россия. Премьер-лига
Малышев: «Трансферов на вход больше не будет, но кампания не завершена»
19:26 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» объяснили срыв перехода Кордобы
19:11 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» усилился воспитанником «Баварии» официально
19:04 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Дзюба уже завершил карьеру в топ-клубах РПЛ»
18:33 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» объявил о приходе легионера официально
18:18 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Уткин поможет «Ахмату» 1
18:12 · Россия. Премьер-лига
Илич назвал условие, при котором «Пари НН» заиграет как «Манчестер Сити» Гвардиолы
18:08 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Думаю, у Джикии просто нет предложений» 1
17:53 · Россия. Премьер-лига
В «Ростове» не стали комментировать аренду Уткина в «Ахмат» 1
17:52 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о ситуации Николсона в «Спартаке»
17:38 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН»: «Скоро порадуем болельщиков приятными трансферами»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Даниил Уткин – игрок «Ахмата» официально
17:31 · Россия. Премьер-лига
Появилась информация о состоянии Глушенкова и Клаудиньо
17:20 · Россия. Премьер-лига
Веллитон рассказал, почему экс-хавбек «Спартака» Алекс не приехал в Россию
17:12 · Россия. Премьер-лига
Артур Гомес рассказал, сколько длились переговоры с «Динамо»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Вячеслав Быков посоветовал Антону Миранчуку учить языки
16:49 · Россия. Премьер-лига
Босс «Зенита»: «Соболев хочет доказать всем и себе, какой он футболист» 2
16:47 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Динамо» Нжи продолжит карьеру в Румынии официально
16:40 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Динамо» оценил критику в адрес Карраскаля
16:17 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «С Соболевым «Спартак» выглядел бы ещё интереснее»
16:12 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» недовольны словами агента Тюкавина
16:05 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» объяснили, почему переговоры с Фоминым были долгими
Все новости
Рекомендуем