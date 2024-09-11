Терёхин: «Дзюба уже завершил карьеру в топ-клубах РПЛ»

Бывший российский нападающий Олег Терёхин порассуждал о 36-летнем свободном агенте Артёме Дзюбе. Форвард до сих пор не может найти себе команду после летнего ухода из московского «Локомотива».

«Дзюба уже наигрался, у него всё спокойно. Артём уже завершил карьеру в топ-клубах, но ещё будет играть в РПЛ. Московские команды его не хотят, а в некоторые клубы он сам не пойдёт не из-за финансового плана», - делится Терёхин для «Чемпионата».

Как добавил Терёхин, если Дзюбе так и не удастся найти команду в ближайшее время, это не значит, что нападающий завершит карьеру. Ровным счётом, как и Георгий Джикия, который также свободен. В августе Дзюба отметил своё 36-летие.

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