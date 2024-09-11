Нижегородский «Пари НН» подписал словенского защитника Свена Карича. О новичке сообщает пресс-служба «горожан».

Каричу 26 лет, игрок обороны – воспитанник известного словенского клуба «Марибор». Контракт стороны подписали на три ближайших года, а авторитетный портал Transfermarkt оценивает сумму компенсации «Марибору» от «Пари НН» в 200 тыс. евро.

Карич – центральный защитник, однако сыграть он может и на левом фланге. Transfermarkt оценивает усиление «горожан» в 500 тыс. евро. Ранее в карьере также выступал за «Дерби Каунти» из Англии, а также словенский «Домжале».

«Пари НН» после семи туров идёт на 11-м месте в РПЛ с шестью баллами.