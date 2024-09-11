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Тарханов: «Уткин поможет «Ахмату»

11 Сентября 2024 • 18:18 Комментировать (1)

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал свежий трансфер из мира РПЛ. Даниил Уткин в рамках аренды до конца сезона перешёл из «Ростова» в грозненский «Ахмат».

«Не знаю, почему он покинул «Ростов», там он был на ведущих ролях. «Ахмату» точно поможет, под комбинационный футбол Ташуева подходит. Он потенциально обладает уровнем игрока сборной России», - говорит Тарханов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Ахмат» пока идёт в зоне вылета, клуб занимает в турнирной таблице лишь 15-е место с пятью очками. В сентябре у руля команды встал Сергей Ташуев, сменивший Магомеда Адиева.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Александр Тарханов Даниил Уткин Ахмат ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
11 Сентября 2024 в 18:24
Тарханов такую всегда ерунду порет ну чем он может им помочь пару штрафных может забьёт или подач сделает
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