Тарханов: «Уткин поможет «Ахмату»

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал свежий трансфер из мира РПЛ. Даниил Уткин в рамках аренды до конца сезона перешёл из «Ростова» в грозненский «Ахмат».

«Не знаю, почему он покинул «Ростов», там он был на ведущих ролях. «Ахмату» точно поможет, под комбинационный футбол Ташуева подходит. Он потенциально обладает уровнем игрока сборной России», - говорит Тарханов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Ахмат» пока идёт в зоне вылета, клуб занимает в турнирной таблице лишь 15-е место с пятью очками. В сентябре у руля команды встал Сергей Ташуев, сменивший Магомеда Адиева.