Илич назвал условие, при котором «Пари НН» заиграет как «Манчестер Сити» Гвардиолы

Рулевой «Пари НН» Саша Илич высказался о топовых тренерах Европы. По словам Илича, он бы тоже хотел ставить яркий комбинационный футбол.

«Каждый тренер в мире хотел бы быть, как Гвардиола, Клопп или Анчелотти. Но это невозможно», - цитирует Илича «Чемпионат».

Наставник «Пари НН» отметил, что он не может копировать игровой стиль «Манчестер Сити» без футболистов такого же уровня.

«Если вы спросите меня, как я хочу играть, я скажу: как Гвардиола, в «тики-таку». Но это невозможно. Для этого нужны такие футболисты, какие есть у него», - сказал Илич.

«Пари НН» сейчас располагается на 11-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Саши Илича проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Факела» на выезде.