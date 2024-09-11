Гришин: «Думаю, у Джикии просто нет предложений»

Футбольный тренер и эксперт Александр Гришин назвал причину, по которой защитник Георгий Джикия после ухода из «Спартака» уже несколько месяцев не может найти себе новый клуб.

«Думаю, у него просто нет предложений, Джикия последний год в «Спартаке» вообще не играл. И все видели, что у Джикии последние год-полтора был лишний вес», - говорит Гришин для «Чемпионата».

Напомним, что Джикию наиболее активно связывают с махачкалинским «Динамо» из РПЛ. Георгий прекрасно знает президента клуба – Гаджи Гаджиева, при нём Джикия раскрылся во второй половине 2010-х в «Амкаре» и перебрался в «Спартак».