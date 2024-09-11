В «Ростове» не стали комментировать аренду Уткина в «Ахмат»

Вечером среды «Ахмат» официально объявил об аренде полузащитника «Ростова» Даниила Уткина. Хавбек проведёт в грозном этот футбольный сезон.

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин оставил без комментариев причины аренды Уткина в кавказский клуб РПЛ.

«Не могу сказать, почему клуб отдал Уткина в аренду в «Ахмат». Без комментариев», - делится «Чемпионат» словами Рыскина.

Напомним, что у Уткина по контракту с «Ростовом» остаётся ещё два года. Воспитанник «Краснодара» в своей карьере уже играл в «Ахмате».

«Ахмат» возглавил с сентября Сергей Ташуев. Клуб после семи туров РПЛ – в зоне вылета.