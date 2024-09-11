Агент высказался о ситуации Николсона в «Спартаке»

Агент Ненад Портега, который работает с форвардом «Спартака» Шамаром Николсоном, высказался о ситуации своего клиента.

«У Шамара долгосрочный контракт со «Спартаком». Вместе с клубом и тренером было принято решение, что в этом сезоне он останется в команде, потому что клуб в нём нуждается», - цитирует Портегу «Спорт-Экспресс».

Всего за «Спартак» Шамар Николсон провёл 44 официальных матча. В них нападающий записал на свой счёт двенадцать голов и четыре голевых паса на партнёров.

«Спартак» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России.