Гендиректор «Пари НН»: «Скоро порадуем болельщиков приятными трансферами»

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале высказался о доверии руководства клуба к действующему главному тренеру Саше Иличу. А также заявил, что скоро «горожане» объявят о пополнении состава.

«С тренерским штабом мы постоянно в контакте, с Сашей Иличем обсуждаем, какие позиции надо укрепить. Это доказывает, что главного тренера мы поддерживаем. В ближайшее время порадуем болельщиков приятными трансферными новостями», - пишет Мелик-Гусейнов.

«Пари НН» под руководством Саши Илича в этом сезоне идёт лишь на 11-м месте турнирной таблицы с шестью набранными баллами.