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Даниил Уткин – игрок «Ахмата» официально

11 Сентября 2024 • 17:34 Комментировать

Полузащитник Даниил Уткин вернулся в грозненский «Ахмат». Новостью о переходе делится пресс-служба клуба. Футболист уже находится в Грозном, он поучаствует в вечерней тренировке клуба.

Ранее сообщалось, что Уткин перейдёт в «Ахмат» на правах аренды без права выкупа. Это подтверждает и портал Transfermarkt, давая информацию о соглашении между «Ахматом» и «Ростовом» по игроку на текущий футбольный сезон – до его завершения.

Уткину 24 года, полузащитник связан контрактом с «Ростовом» до 2026 года. В текущем сезоне он вышел на поле в семи матчах во всех турнирах, в них он оформил две голевые передачи.

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