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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Появилась информация о состоянии Глушенкова и Клаудиньо

11 Сентября 2024 • 17:31 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
14.09 16:30

Атакующий полузащитник Клаудиньо тренируется в общей группе и будет готов сыграть за «Зенит» в ближайшем матче Премьер-лиги против ЦСКА. То же самое можно сказать и о Юрии Горшкове, который тоже пропустил недавний товарищеский матч против «Кайрата» (победа питерцев 4:3).

А вот Максим Глушенков точно не попадёт в стартовый состав «Зенита» на ближайший матч Премьер-лиги. Попадание Глушенкова в заявку на эту игру находится под вопросом, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Максим Глушенков получил перелом лучевой кости в августовском матче против «Химок».

Матч Премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт в субботу, 14 сентября.

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