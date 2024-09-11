Появилась информация о состоянии Глушенкова и Клаудиньо

Атакующий полузащитник Клаудиньо тренируется в общей группе и будет готов сыграть за «Зенит» в ближайшем матче Премьер-лиги против ЦСКА. То же самое можно сказать и о Юрии Горшкове, который тоже пропустил недавний товарищеский матч против «Кайрата» (победа питерцев 4:3).

А вот Максим Глушенков точно не попадёт в стартовый состав «Зенита» на ближайший матч Премьер-лиги. Попадание Глушенкова в заявку на эту игру находится под вопросом, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Максим Глушенков получил перелом лучевой кости в августовском матче против «Химок».

Матч Премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт в субботу, 14 сентября.