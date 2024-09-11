Веллитон рассказал, почему экс-хавбек «Спартака» Алекс не приехал в Россию

11 сентября пройдёт гала-матч на стадионе московского «Спартака». Играют друг с другом «Спартак» под руководством Олега Романцева и «Спартак» Деяна Станковича.

Не обошёл событие и бывший форвард «красно-белых» Веллитон, он играл в Москве с 2007 по 2014 годы. Веллитон рассказал, почему бывший полузащитник «Спартака» Алекс не прилетел на мероприятие в Россию.

«Я очень дружу с Алексом, но он не может приехать, потому что сейчас работает на телевидении в Бразилии», - говорит Веллитон для телеканала «Матч ТВ».

Матч «Спартака» Романцева со «Спартаком» Станковича начнётся в 20:00 по московскому времени, его текстовая трансляция будет у нас на портале.