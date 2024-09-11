Артур Гомес рассказал, сколько длились переговоры с «Динамо»

Летний новичок московского «Динамо» Артур Гомес рассказал, сколько длились его переговоры с «бело-голубыми».

«В общей сложности всё две недели длилось. Сначала ко мне обратился представитель клуба, появился интерес, после пришло официальное предложение в «Крузейро». Всё завертелось довольно быстро», - делится Гомес для «РИА Новости».

Напомним, что бразилец подписал с «Динамо» пятилетний контракт. Его прошлым клубом был «Крузейро», известный бразильский футбольный клуб из города Белу-Оризонти.

Ранее Гомес рассказал, какой игрок московского «Динамо» непосредственно повлиял на его переезд в Россию.