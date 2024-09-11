Вячеслав Быков посоветовал Антону Миранчуку учить языки

Живущий в Швейцарии бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков дал совет Антону Миранчуку, который недавно присоединился к швейцарскому «Сьону».

«Советую быть ему приветливым и общительным. Фанатам всегда интересно знать, чем живет спортсмен. А еще,надо выучить и местные языки — немецкий или французский. Выучит язык – войдет в повседневную жизнь Швейцарии», - делится Быков для Sport24.

Напомним, что со «Сьоном» Антон подписал двухлетний контракт. Город, в котором базируется клуб, находится во франкоязычной части Швейцарии. В новом клубе Миранчук будет выступать под десятым номером на спине.

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