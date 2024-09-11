Босс «Зенита»: «Соболев хочет доказать всем и себе, какой он футболист»

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, высказался о нападающем Александре Соболеве. В летнее трансферное окно Соболев перебрался в питерский клуб из «Спартака».

«Он в товарищеском матче уже дебютировал, практически полностью его отыграл. Участвовал в двух голевых комбинациях. Ему нужно засчитать передачу, после его удара был забит гол. Самое главное, что он работает и хочет доказать всем и себе, какой он футболист», - цитирует Медведева «Чемпионат».

Напомним, что Александр Соболев отыграл за «Зенит» в товарищеском матче против «Кайрата». Питерцы выиграли этот матч со счётом 4:3.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт в субботу, 14 сентября, - против ЦСКА на выезде в рамках восьмого тура Премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.