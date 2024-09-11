Бывший нападающий московского «Динамо» Клинтон Нжи будет играть в Румынии. Он подписал контракт с бухарестским «Рапидом» на два ближайших года.

В новый клуб Нжи перебрался из «Сивасспора», в турецкой команде он провёл два последних года карьеры. Российскому болельщику известен как форвард «Динамо», в рядах «бело-голубых» легионер из Камеруна провёл три года – с 2019 по 2022.

Выходец академии «Лиона», до перехода в «Динамо» Нжи был в системах «Тоттенхэма» и «Марселя». Transfermarkt оценивает новичка румынского клуба в 950 тыс. евро. В текущем сезоне «Рапид» занимает в турнирной таблице чемпионата Румынии девятое место с девятью очками.