Гендиректор «Динамо» оценил критику в адрес Карраскаля

Павел Пивоваров, который в «Динамо» занимает должность генерального директора, ответил на вопрос, разделяет ли он критику в адрес атакующего полузащитника команды Хорхе Карраскаля.

«Отчасти да, разделяю. При этом уверен, что у футболиста большой потенциал, он один из ключевых футболистов команды. Но требования надо предъявлять ко всем игрокам, нельзя делить их на хороших и плохих», - цитирует Пивоваров «РБ Спорт».

В сезоне 2024/2025 Хорхе Карраскаль успел поучаствовать в пяти матчах Российской премьер-лиги. В них колумбийский футболист не отмечался результативными действиями в виде голов или результативных передач на партнёров.

Московское «Динамо» после семи туров располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.