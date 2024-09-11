Деменко: «С Соболевым «Спартак» выглядел бы ещё интереснее»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко ответил на вопрос, не будет ли московской команде трудно без нападающего Александра Соболева.

«Нет, но с Александром «Спартак» выглядел бы ещё интереснее», - цитирует Деменко «РБ Спорт».

Как известно, в летнее трансферное окно Александр Соболев перебрался из «Спартака» в «Зенит». Форвард заключил с питерским клубом контракт на три сезона с опцией продления ещё на год. Соболев дебютировал за «Зенит» в недавней товарищеской игре против «Кайрата».

«Спартак» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.