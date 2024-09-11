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В «Динамо» недовольны словами агента Тюкавина

11 Сентября 2024 • 16:12 Комментировать

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил слова из лагеря нападающего Константина Тюкавина. Пивоварова попросили дать комментарий о довольно жёстких заявлениях отца и агента Тюкавина о других футболистах «бело-голубых».

«От отца высказываний в адрес партнёров по команде не слышал. Что касается агента, то, при всём уважении, такие высказывания не могут идти на пользу игроку», - цитирует Пивоварова «РБ Спорт».

Несколько дней назад агент Константина Тюкавина Алексей Сафонов заявил о том, что в «Динамо» очень слабые защитники.

На текущий момент «Динамо» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Павел Пивоваров Константин Тюкавин ещё теги
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