В «Динамо» недовольны словами агента Тюкавина

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил слова из лагеря нападающего Константина Тюкавина. Пивоварова попросили дать комментарий о довольно жёстких заявлениях отца и агента Тюкавина о других футболистах «бело-голубых».

«От отца высказываний в адрес партнёров по команде не слышал. Что касается агента, то, при всём уважении, такие высказывания не могут идти на пользу игроку», - цитирует Пивоварова «РБ Спорт».

Несколько дней назад агент Константина Тюкавина Алексей Сафонов заявил о том, что в «Динамо» очень слабые защитники.

На текущий момент «Динамо» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.