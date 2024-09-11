В «Динамо» объяснили, почему переговоры с Фоминым были долгими

Накануне «Динамо» объявило о продлении контракта с полузащитником Даниилом Фоминым. Павел Пивоваров, который в московском клубе занимает пост генерального директора, рассказал, почему переговорный процесс оказался затяжным.

«У нас различались позиции по нескольким параметрам. Но нашли взаимопонимание, в связи с чем довольны и мы, и Даниил», - цитирует Пивоварова «РБ Спорт».

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт в воскресенье, 14 сентября, - против «Ахмата» на своём поле. На текущий момент «бело-голубые» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата.