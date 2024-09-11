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Кечинов - о покупке Мангаша: «Меня смущает приезд в Россию любого легионера» эксклюзив

11 Сентября 2024 • 16:05 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Ветеран «Спартака» Валерий Карпин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о приходе в команду португальца Рикарду Мангаша.

- В «Спартак» приехал очередной новичок Мангаш, который может сыграть слева и в защите, и в нападении. Левый фланг нуждался в усилении?

- Если мы рассматриваем позицию левого защитника, то два футболиста там есть. Это Рябчук, который сейчас играет в основе, и Хлусевич, стабильно игравший в прошлом сезоне. Если пришедший португалец разноплановый и универсальный, видимо, Станкевич рассматривает его на нескольких позициях. Если это футболист серьезного уровня, то он однозначно нужен команде. Но он лишился возможности играть в еврокубках, приехав в Россию. 

- Вас это смущает?

- В нынешние времена приезд любого легионера меня смущает. Например, Барко. Это игрок очень серьезного уровня. Мне кажется странным, что он не уехал куда-то в Европу.

- Может это вопрос денег?

- Наверное. В Европе платили бы поменьше, но была бы возможность участвовать в еврокубках. Значит, в его случае рассматривались в основном деньги.

- Мангаш охарактеризовал себя как быстрого футболиста, который умеет хорошо исполнять навесы. Насколько это важно для тактики «Спартака»?

- То, что он говорит о себе, это одно. Надо посмотреть на него в деле. А так, любой команде нужны футболисты с такими качествами.

- Не перебор ли с новичками у «Спартака»?

- Перед командой стоят высокие задачи. Только мы видим, что «Зенит» наоборот больше стал обращать внимания на внутренний рынок. А для «красно-белых» приоритетом являются иностранцы. Меня это смущает. За исключением Барко, не думаю, что пришедшие легионеры сильнее наших ребят, которые сейчас сидят в запасе.

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- Вы это связываете с работой в клубе Амарала?

- Именно так. У него есть связи в Португалии и других странах. Поэтому по согласованию с тренерским штабом и покупаются футболисты, которые должны усилить команду.

- Прошла информация, что Маслов уходит в аренду в  «Сочи». Как это оцените?

- Это игрок хорошего уровня. Если было бы доверие и ему давали бы больше шансов играть, он не был бы слабее Абены. И с Черновым мог бы конкурировать. У него есть качества, необходимые защитнику: цепкость, быстрота, хороший выход из обороны в атаку. Мне жалко, что Павел уходит.

- Кого еще желательно было бы продать или отдать в аренду  «Спартаку»?

- Все зависит от того, какую обойму определил для себя Станкович. Если есть те, на кого тренер не смотрит в данный момент, можно и отдать в аренду кого-то.

Елена Григорьевская

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