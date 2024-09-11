Батраков назвал важное качество, которое взял от Дзюбы

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о бывшем игроке команды – о нападающем Артёме Дзюбе.

По словам Батракова, ему было приятно играть вместе с Дзюбой. Молодой игрок назвал Дзюбу великим футболистом по меркам российского футбола. Батраков отметил, что перенял у Артёма одно важное качество.

«Вот у него точно менталитет победителя – Артём всегда заточен на победу. Даже когда на тренировке играли в мини-футбол, Артём всегда хотел победить. Эта черта в нём подкупает. Что-то от этого чуть-чуть перенял у него – имею в виду желание всегда добиваться победы», - цитирует Батракова «РБ Спорт».

После ухода из «Локомотива» Артём Дзюба пребывает в статусе свободного агента. Не исключено, что в последние часы летнего трансферного окна 36-летний футболист найдёт себе новую команду в Премьер-лиге России.